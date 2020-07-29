Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото

На Полтавщине в авто расстреляли 35-летнего Александра Мазура. Фото: Новость

Расстрелянный в Mercedes под Пирятином на Полтавщине - 35-летний Александр Мазур.

Он известная личность в преступном мире, сообщает в Facebook Pavlovsky News.

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"Расстрелянный на трассе Киев - Харьков - Александр Мазур. Он житель Донецкой области", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи.

Автомобиль Mercedes S class с простреленными окнами обнаружили 29 июля на трассе Киев - Харьков вблизи Пирятина в Полтавской области. Стрельба произошла около 16:00.