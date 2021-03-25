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четверг, 25 марта 2021 19:52

Три человека напились дезинфицирующего средства и умерли

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Три человека напились дезинфицирующего средства и умерли
Дезинфицирующее средство. Иллюстративное фото / Getty Images

В Индии 3-е братьев умерли после употребления 3 литра дезинфицирующего средства, когда у них закончился алкоголь во время карантина.

Братья жили в городе Бхопал. Они купили 5-литровую банку дезинфицирующего средства, когда не смогли найти алкоголь из-за карантина. Об этом пишет The Times of India.

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Братья почувствовали себя плохо, когда выпили дезинфицирующее средство, но все же пили его на следующий день тоже. Полиция обнаружила канистру, в которой еще оставалось два литра дезинфицирующего средства.

Власти штата ввела недельный карантин в нескольких городах, включая Бхопал, после резкого вспышки новых случаев Covid-19. Власти страны также ввели полный запрет на собрания людей накануне индийского праздника Холи.

Аналогичный инцидент произошел в штате в январе, когда третий членов семьи выпили вместо алкоголя дезинфицирующее средство.

В Индии зарегистрировали несколько случаев употребления дезинфицирующих средств, когда в прошлом году ввели национальную изоляцию, чтобы замедлить распространение коронавируса.

По меньшей мере 10 человек погибли в штате Андхра-Прадеш в 2020-м во время изоляции. Полиция сообщила, что погибшие смешали дезинфицирующее средство с водой и безалкогольными напитками. Они пили смесь около 10 дней перед смертью.

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