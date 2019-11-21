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четверг, 21 ноября 2019 16:59

Треть растений Африки - под угрозой исчезновения

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Треть растений Африки - под угрозой исчезновения
Результаты исследований основаны на методе оценки угрозы исчезновения более 20 тыс видов растений. Фото: shostka-flora.in.ua

Каждое третье тропическое растение в Африке находится под угрозой исчезновения.

Об этом говорят данные исследования, проведенного командой под руководством доктора Томаса Куврера из Французского института устойчивого развития.

Это касается почти 40% различных видов деревьев, кустарников и трав на больших территориях Западной Африки, Эфиопии и некоторых районах Танзании и Конго, пишет BBC.

Растения находятся под угрозой из-за роста населения и изменения климата.

"Биоразнообразие приносит бесчисленные выгоды человечеству, потеря биоразнообразия угрожает нашему будущему", - предупреждает доктор Куврер.

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Результаты исследований основаны на методе оценки угрозы исчезновения более 20 тыс видов растений.

Оказалось, что 33 % из них находится под угрозой исчезновения, еще 33 % редких растений грозит исчезновение в будущем.

Это в первую очередь результат человеческой деятельности, такой как вырубка лесов или изменения в землепользовании. Растениям также угрожает рост населения и экономическое развитие, а также изменение климата.

В Копенгагене на всемирном саммите С40 главы крупнейших городов мира утвердили "Глобальную зеленую соглашение". Так климатическую ситуацию в мире признали "чрезвычайной" и указали на необходимость глобальных изменений.

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