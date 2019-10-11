Мэры крупнейших городов подписали "Глобальное зеленое соглашение"

Мэры крупнейших городов подписали соглашение об уменьшении вменять в 2030 году. Фото: vokrugsveta.ua

В Копенгагене на всемирном саммите С40 главы крупнейших городов мира утвердили "Глобальную зеленую соглашение".

Так климатическую ситуацию в мире признали "чрезвычайной" и указали на необходимость глобальных изменений, сообщает сайт организации.

"Новый курс призван ускорить перенаправление мировых ресурсов из сферы ископаемого топлива на мероприятия по предотвращению чрезвычайной климатической ситуации в мире. Для нас как мэров на первом месте - безопасность жителей наших городов", - сказала на пресс-конференции мер Парижа Анн Идальго.

По ее словам, мировые лидеры на саммите ООН вновь не смогли договориться о мерах по предотвращению кризиса. Ситуация грозит жителям всей планеты, утверждает политик.

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"Скоро пройдет 4 года с момента подписания Парижского соглашения в нашем городе. Только в прошлом месяце мировые лидеры встретились в Нью-Йорке и снова не смогли договориться ни о каких-либо, даже отдаленно подобных мерах, необходимых для остановки климатического кризиса. Их несостоятельность непосредственно угрожает всем людям на планете, потому что время идет против нас. Нет другого решения, кроме Зеленого соглашения", - подчеркнула она.

Города, поддержавшие Соглашение, взяли на себя обязательства безотлагательно принимать меры по сокращению выбросов во всех секторах, влияющих на изменение климата (транспорт, здания, промышленность и отходы. - Gazeta.ua), чтобы удержать глобальное потепление в пределах 1, 5 градусов.

"Мы должны достичь пика выбросов до 2020-го и сократить их наполовину к 2030-му. Приглашаем наших партнеров - политических лидеров, руководителей компаний и профсоюзов, инвесторов и гражданское общество присоединиться в признании чрезвычайной климатической ситуации в мире и помочь в осуществлении научно-обоснованных действий, чтобы ее преодолеть", - говорится в решении мэров.

Грету Тунберґ номинировали на премию мира после того, как она начала выходить на школьные забастовки против изменения климата и вдохновила миллионы подростков присоединиться к ее движению.