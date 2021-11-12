Тренера застрелили во время урока онлайн

Лоуренс Мазинг стал жертвой убийцы / twitter.com/tumisole

Тренер Лоуренс Мазинг в ЮАР стал жертвой в собственном доме, проводя онлайн-тренинг.

Убийство увидели более 200 человек, которые тренировались в тот день вместе с Лоуренсом. Мужчину застрелил вор, который пробрался в дом. Об этом пишет Onet.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После убийства Хатчинс кинооператоры требуют запретить настоящее оружие на съемках

Трагедия произошла в четверг, 11 ноября, в городе Солсвилле, возле Претории. Мужчина в маске добил тренера выстрелом в голову.

"Как только этот человек вошел, я понял, что что-то не так. Я видел, как он сделал два выстрелы. Потом не мог спать всю ночь. Этот парень не пожалел, он просто убил Лоуренса самым холодным способом", - рассказал один из участников тренировки.

Полиция ЮАР ищет убийцу. Скорее всего, это был вор, который не ожидал, что хозяин дома.

В городе Гожув-Велькопольский на западе Польши мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию.