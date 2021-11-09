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вторник, 09 ноября 2021 14:39

В Польше зарезали 33-летнего украинца

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В Польше зарезали 33-летнего украинца
В польском городе Плоцк задержали 32-летнего украинца, зарезавшего 33-летнего земляка. Фото: полиция Плоцка

В польском городе Плоцк нашли мертвым 33-летнего украинца в ночь на 7 ноября.

Его из-за личной неприязни зарезал 32-летний земляк, по данным полиции, передает tvn24.pl.

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"Тело нашли в центре города. Предварительные результаты вскрытия показали, что 33-летний мужчина, гражданин Украины, умер в результате ножевого ранения в шею с повреждением крупного венозного сосуда", - рассказала окружная прокурор Плоцка Малгожата Орквишевская.

Подозреваемому украинцу грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Житель Стрыя Львовской области Павел Ратов, 42 года, умер в больнице в Праге. Он попал в реанимацию, после того как его ударил охранник ночного клуба.

Ратов с двумя украинцами, с которыми вместе работал на строительстве, пошли прогуляться по вечерней Праге. Возвращаясь домой, зашли в ночной клуб Goldfingers в центре чешской столицы. Увидев цены, решили уйти.

Охранник, стоявший на входе в клуб, начал словесно обижать их. Кричал по-чешски, чтобы они уходили, что они плохие украинцы и свиньи. Толкал одного из них в спину. Уже на улице охранник ударил Павла в голову.

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