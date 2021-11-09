В Польше зарезали 33-летнего украинца

В польском городе Плоцк нашли мертвым 33-летнего украинца в ночь на 7 ноября.

Его из-за личной неприязни зарезал 32-летний земляк, по данным полиции, передает tvn24.pl.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не хотела встречаться: 26-летнюю украинку застрелили в Польше

"Тело нашли в центре города. Предварительные результаты вскрытия показали, что 33-летний мужчина, гражданин Украины, умер в результате ножевого ранения в шею с повреждением крупного венозного сосуда", - рассказала окружная прокурор Плоцка Малгожата Орквишевская.

Подозреваемому украинцу грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Житель Стрыя Львовской области Павел Ратов, 42 года, умер в больнице в Праге. Он попал в реанимацию, после того как его ударил охранник ночного клуба.

Ратов с двумя украинцами, с которыми вместе работал на строительстве, пошли прогуляться по вечерней Праге. Возвращаясь домой, зашли в ночной клуб Goldfingers в центре чешской столицы. Увидев цены, решили уйти.

Охранник, стоявший на входе в клуб, начал словесно обижать их. Кричал по-чешски, чтобы они уходили, что они плохие украинцы и свиньи. Толкал одного из них в спину. Уже на улице охранник ударил Павла в голову.