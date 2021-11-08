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понедельник, 08 ноября 2021 21:54

В Праге скончался украинец, избитый охранником

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В Праге скончался украинец, избитый охранником
Покойный Павел Ратов погиб от удара в голову / Страница Светланы Ратовой в facebook

Житель Стрыя Львовской области Павел Ратов, 42 года, скончался в больнице в Праге в пятницу, 5 ноября.

Он попал в реанимацию после того, как его ударил охранник ночного клуба. О смерти мужа изданию ZAXID.NET рассказала супруга покойного Светлана.

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Инцидент произошел 10 октября. Ратов с двумя украинцами, с которыми вместе работал на строительстве, пошли прогуляться по вечерней Праге. Возвращаясь домой, зашли в ночной клуб Goldfingers в центре чешской столицы. Увидев цены, решили уйти. По словам Светланы, мужчины в клубе не задерживались и сразу пошли к выходу.

Охранник, стоявший на входе в клуб, начал словесно обижать их. Кричал по-чешски, чтобы они уходили, что они плохие украинцы и свиньи. Толкал одного из них в спину. Уже на улице охранник ударил Павла в голову. Тот упал, разбил голову и потерял сознание. Больше в сознание не приходил. На видео с камеры наблюдения все видно.

В больнице у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга. Павел был в реанимации без сознания почти месяц. В пятницу, 5 ноября, скончался в больнице, не приходя в сознание.

Чешская полиция открыла уголовное производство, однако охранника еще не задержали. Жена наняла адвоката и узнала, что охранник – бывший боксер. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. В настоящее время он продолжает работать в клубе.

Светлана находится в Праге. Она поехала туда, чтобы забрать тело мужчины в Украину. Все расходы по перевозке жена взяла на себя. По ее словам, в украинском консульстве ей было отказано в помощи.

В Великобритании полицейскому предъявили обвинение в похищении и убийстве женщины. В причастности к преступлению также подозревают его жену-украинку. Речь идет о 48-летнем сотруднике полиции Лондона Уэйне Казинсе. Вместе с ним арестовали и его жену-украинку Елену. Впоследствии женщину отпустили под залог.

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Дата
08
ноября

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