"Требуется бухгалтер, девушка до 50 лет, высокая, худая" - за это объявление оштрафовали работодателя

В инспекции труда считают объявление о вакансии дискриминационным / Getty Images

Служба инспекции труда Грузии оштрафовала ресторан быстрого питания за дискриминационное объявление в соцсети.

Несмотря на предупреждение от инспекции после первой публикации вакансии, компания снова выложила в соцсети объявление, имеющее дискриминационное содержание. Об этом пишет "Грузия Online".

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"Требуется бухгалтер, девушка до 50 лет, на полную ставку. Требования: высокая, худая, с опытом работы в программе Fina, с опытом работы на предприятии. Просим отправить CV вместе с селфи" - говорилось в сообщении.

По данным инспекции, работодатель назвал вакансию шутливой и представил ее в качестве своего рода примера пропаганды здорового образа жизни. В службе, однако, считают, что дискриминация запрещена как в трудовых, так и в преддоговорных отношениях, в частности на этапе размещения вакансий и отбора работников.

Служба инспекции труда решила, что компания дискриминировала претендентов на работу по признаку возраста, пола и внешнего вида. Поэтому предприятие оштрафовали в тройном размере и обязали изменить текст объявления.

В оштрафованном ресторане быстрого питания "Эндорфин" заявили, что не согласны с решением службы.

"Мы – Северная Корея? Или Чечня Кадырова? Нам запрещают шутить?", – написал представитель компании в соцсети.

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