Транспортник США вывез из Афганистана на 183 человека больше, чем считалось

Самолет был полностью заполнен. Фото: defenseone.com

15 августа американский транспортник C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула 823 человека, а не 640, как ранее сообщалось.

Новые данные опубликовало Транспортное командование Воздушных сил США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия, Китай и Пакистан: кто не боится талибов в Афганистане

"Самолет ВВС США C-17 Globemaster III безопасно доставил 823 гражданина Афганистана из международного аэропорта Хамида Карзая 15 августа 2021 года. Это рекорд для этого самолета. Начальное количество 640 включало только взрослых. На борту также было 183 ребенка", - говорилось в сообщении.

Военный грузовой самолет эксплуатируется США и их союзниками почти три десятилетия.

Вечером 15 августа из Кабула эвакуировали 640 афганцев за один полет. Рейсы в Катар совершил военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III. На борт не планировали брать столько людей. Многие афганцы в панике самостоятельно попали на самолет.