Трампу ограничили военные права в Иране

Нижняя палата Конгресса ограничила Трампа в военных действиях. Фото: NYT

Нижняя палата Конгресса проголосовала за резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа. Соответствующую резолюцию поддержали 224 депутата против 194.

Резолюция об ограничении военных полномочий Трампа предусматривает, что президент США не будет иметь права объявить войну Ирану без одобрения Конгресса, сообщает NBC News.

Однако Трамп сохраняет за собой право применить силу, если от Ирана будет реальная угроза атаки на объекты США или американских военных.

Запрета использовать силу против террористов – например, Аль-Каиды – нет. Но главе Белого дома придется при этом объяснить Конгрессу, что применение силы действительно необходимо.

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Документ должны одобрить в Сенате, а большинство в верхней палате Конгресса – у Республиканской партии, которая Трампа полностью поддерживает.