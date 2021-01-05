Трампу не избежать повторного импичмента - The New York Times

Трампу угрожает еще один импичмент. Фото:Reuters

Аудио-запись, на которой действующий президент США Дональд Трамп требует госсекретаря штата Джорджия найти голоса избирателей, ведет к повторному импичменту.

Трамп должен покинуть Белый дом 20 января, в день инаугурации Джо Байдена, сообщило издание The New York Times.

Ничего не мешает ему баллотироваться на пост президента 2024 года. Но в последние месяцы Трамп злоупотреблял своей должностью и связями. Таким образом он поставил под угрозу мирную передачу власти и всю историю американской демократии.

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Трамп угрожал чиновникам штата Джорджия уголовным преследованием, если они не подчинятся ему и не "подарят" победу. Год назад такие действия Трампа привели к импичменту.

Журналисты издания уверены, что Конгрессу пора покончить с президентством Трампа и не дать ему стать главой государства снова.

Президент США Дональд Трамп призвал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11 780 голосов. Руководство штата убеждало Трампа в невозможности таких действий.