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четверг, 19 июля 2018 13:03

Трамп знал о тайном приказ Путина еще до инаугурации - New York Times

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Трамп знал о тайном приказ Путина еще до инаугурации - New York Times
Трамп знал о тайном приказе Путина вмешаться в выборы. Фото: Reuters

Дональду Трампу перед его президентской присягой сообщили о личном приказе российского президента Владимира Путина вмешаться в американские выборы.

6 декабря за две недели до инаугурации новоизбранный президент встретился с сотрудниками спецслужб в Trump Tower. Ему показали доказательства хакерских атак на американские серверы. Документы включали тексты и электронные письма от российских офицеров. Также была информация от тайного источника, близкого к Путину, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Свидетельства от кремлевского агента содержали план вмешательства в выборы 2016 года. Также говорилось, что Путин лично приказал устроить комплекс кибератак, чтобы пошатнуть американскую избирательную систему.

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16 июля во время саммита с Путиным в столице Финляндии Хельсинки Трамп заявил, что не верит своим спецслужбам. Путин заверил, что его страна не вмешивалась в американские выборы. Это могли сделать некоторые россияне, которые чувствовали симпатию к республиканскому кандидату. Глава Кремля признал, что хотел, чтобы Трамп победил.

Дональд Трамп признал личную ответственность Владимира Путина за вмешательство РФ в американские выборы 2016 года. Отметил, что придерживался такого мнения и раньше.

"Что ж, я считал так, потому что он отвечает за руководство страной. Точно так же, как и я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Так что, безусловно, как лидера государства, следовало бы считать его ответственным , да ", - сказал он журналисту.

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