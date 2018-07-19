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четверг, 19 июля 2018 07:21

Путин несет ответственность за вмешательство в американские выборы - Трамп

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Путин несет ответственность за вмешательство в американские выборы - Трамп
Трамп признал личную ответственность Путина за действия России в отношении избирательного процесса в США 2016 года. Фото: bbc.com

Дональд Трамп признал личную ответственность Владимира Путина за вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

Лидер США отметил, что придерживался такого мнения и ранее, сообщил телеканал CBS.

Журналист задал Трампу прямой вопрос: считает ли он Путина лично ответственным за вмешательство.

"Что же, я бы считал, потому что он отвечает за руководство страной. Точно так же, как и я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Так что, безусловно, как лидера государства, следовало бы считать его ответственным, да ", - сказал Трамп.

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На днях Дональд Трамп заявил, что считает свою политику в отношении России "наиболее жесткой" среди всех, которые когда-либо проводились в Белом доме. Американский президент также отметил, что Путин знает об этом и очень недоволен.

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