Трамп запускает собственную соцсеть

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует запустить платформу социальных сетей Truth Social.

Об этом сообщила представитель Трампа Лиз Харрингтон в Twitter.

"Миссия TMGT - создание соперничества либеральному медиаконсорциуму. Нужно дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки", - написала Харрингтон.

Новая соцсеть будет противостоять тирании высоких технологий, утверждает Трамп.

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Экс-президент заявил, что члены террористической общества "Талибан" имеют аккаунты в Twitter.

"А вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо", - подчеркнул политик.

Добавил, что бета-версия соцсети будет доступна для приглашенных гостей уже в ноябре этого года. Полный запуск сервиса запланирован на начало следующего года.

В январе этого года количество активных пользователей Telegram перевалило за 500 млн. После блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitter, его сторонники массово перешли в Telegram. За три дня мессенджер установили более 25 млн пользователей.

Соцсеть Facebook изменит свое название. Причиной ребрендинга может быть попытка уладить скандалы, связанные с вредом детям. Другой причиной может быть желание основателя компании Марка Цукерберга создать свою "метавселенную", в которой люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.