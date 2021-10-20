Facebook изменит название - СМИ

Соцсеть Facebook изменит свое название.
На следующей неделе новое название может стать известным, сообщает The Verge.
СМИ сообщает, что владелец компании Марк Цукерберг сделает объявление о ребрендинге на ежегодной конференции Connect 28 октября.
В Facebook информацию официально не прокомментировали.
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Причиной ребрендинга может быть попытка уладить скандалы, связанные с вредом детям. Другой причиной может быть желание Цукерберга создать свою "метавселенную", в которой люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.
Основатель Facebook Марк Цукерберг попросил прощения у пользователей за сбой в работе соцсетей и мессенджеров. Однако не объяснил причину. "Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова в сети. Просим прощения за сегодняшний сбой. Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими людьми", - написал он в Facebook.
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