Трамп заменил встречи с избирателями телефонными конференциями

Дональд Трамп уступает в опросах Джо Байдену. Фото Рейтер

Президент США Дональд Трамп-за пандемии COVID-19 заменил телеконференциями традиционные предвыборные встречи с поклонниками.

Об этом заявил сам президент США, сообщает CNN.

Первый "телесъезд" Трамп провел 17 июля. Обращаясь к сторонникам, что присоединилась к конференции, он отметил, что США "хорошо справляются" с поиском вакцины от COVID-19.

"Но пока этот вопрос не решен, трудно проводить большие митинги, поэтому я буду проводить их по телефону, и мы будем называть их "митингами Трампа", - заявил американский президент.

Как добавляет издание, Трамп отказался от традиционных предвыборных встреч после июньского митинга в Оклахоме, что департамент здравоохранения штата назвал причиной нового всплеска заболеваемости COVID-19.

В середине июля Трамп впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции в США появился на публике в защитной маске. Его критиковали за то, что он игнорирует рекомендации экспертов своей же администрации носить маску в общественных местах.

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Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020. Трамп представляет республиканцев, его соперником от демократов стал бывший вице-президент США Джо Байден.