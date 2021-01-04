Трамп выступит с "победной речью" в штате, в котором просил "найти" голоса избирателей

Трамп навестит штат Джорджия, которую недавно попросил "подарить" ему голоса избирателей. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп выступит с "победной речью", несмотря на победу в президентских выборах его соперника Джо Байдена.

Выступление пройдет в понедельник, 4 января, сообщили "РИА Новости".

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"Президент Трамп будет работать с утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет большое количество встреч. Президент покинет Белый дом в 18:10, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия", - говорится в сообщении, которое распространил Белый дом.

5 января в штате Джорджия состоится 2-й тур выборов в сенат. Формальным поводом для поездки Трампа стала поддержка кандидатов-республиканцев на выборах.

Президент США Дональд Трамп призвал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11 780 голосов. Руководство штата убеждало Трампа в невозможности таких действий.