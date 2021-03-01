Трамп уверен в своей победе на следующих выборах президента

Политик также добавил, что Джо Байден уже стал "худшим президентом в истории США". Фото: flickr

Дональд Трамп не исключает возможности того, что в третий раз может принять участие в выборах президента США. Он также убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

Об этом Трамп сказал во время выступления во Флориде 28 февраля, передает Fox News.

Бывший президент США уверен, что сможет одержать победу на выборах "в третий раз".

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"Кто знает, возможно, я даже решу победить их в третий раз", - сказал Трамп.

Он также добавил, что Байден уже стал "худшим президентом" в истории США.

13 февраля Сенат США не поддержал объявления импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента нужно минимум 67 голосов "за". Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.