Трамп угрожает Ирану уничтожением

Президент США предостерег Иран от атаки. Фото: "Фокус"

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран нанесет удар по любым американским объектам, страну ждет ответ с "огромной и подавляющей силой".

"Руководство Ирана не понимает слов "хорошо" или "сострадание". К сожалению, они понимают только язык силы, и США, вне всяких сомнений, являются самой мощной военной силой в мире, которая за последние два года вложила 1,5 триллиона долларов", - написал Трамп в Twitter 25 июня.

Он добавил, что иранский народ страдает, потому что власти страны "тратят все на террор".

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"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение. Джона Керри и Обамы больше нет!" - резюмировал Трамп.

Из-за обострения конфликта между Тегераном и Вашингтоном государственный секретарь США Майк Помпео заявил о желании создать глобальную коалицию против Ирана. Об этом он объявил перед отлетом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.