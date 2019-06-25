Трамп угрожает Ирану уничтожением

 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 6570
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 684
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 2592
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8 Просмотров: 5256
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 360
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1188
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2592
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3753
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6138
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5166
Фото
Все фото
3
4
5
16
6
Супруги нашли в шкафу спящего медвежонка
Супруги нашли в шкафу спящего медвежонка
Грузинские вина будут бесплатно раздавать в аэропортах
Грузинские вина будут бесплатно раздавать в аэропортах
Показали, как взрывается военная часть
Показали, как взрывается военная часть
Почему женщины живут дольше мужчин: забавный фотофакт
Почему женщины живут дольше мужчин: забавный фотофакт
Украинка рассказала, чем отличаются литовцы от украинцев
Украинка рассказала, чем отличаются литовцы от украинцев
Видео
Все видео
Во время пожара сгорело 90 авто
Во время пожара сгорело 90 авто
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта
Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Взорвался военный арсенал
Взорвался военный арсенал
Меркель и Макрон проверяли Зеленского на прочность
Меркель и Макрон проверяли Зеленского на прочность
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1773
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 10971
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 720
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2196
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3195
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 1629
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
вторник, 25 июня 2019 20:37

Трамп угрожает Ирану уничтожением

  Комментировать
Трамп угрожает Ирану уничтожением
Президент США предостерег Иран от атаки. Фото: "Фокус"

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран нанесет удар по любым американским объектам, страну ждет ответ с "огромной и подавляющей силой".

"Руководство Ирана не понимает слов "хорошо" или "сострадание". К сожалению, они понимают только язык силы, и США, вне всяких сомнений, являются самой мощной военной силой в мире, которая за последние два года вложила 1,5 триллиона долларов", - написал Трамп в Twitter 25 июня.

Он добавил, что иранский народ страдает, потому что власти страны "тратят все на террор".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, кому выгодна война между США и Ираном

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение. Джона Керри и Обамы больше нет!" - резюмировал Трамп.

Из-за обострения конфликта между Тегераном и Вашингтоном государственный секретарь США Майк Помпео заявил о желании создать глобальную коалицию против Ирана. Об этом он объявил перед отлетом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трамп угрожает Ирану уничтожением». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 36398
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 29452
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 24006
Показали самое удивительное озеро Украины
Показали самое удивительное озеро Украины
8
 Просмотров: 17784
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 14904
Мир
Российская делегация не спешит в сессионный зал ПАСЕ: есть условие
Российская делегация не спешит в сессионный зал ПАСЕ: есть условие Просмотров: 270
Казах ограбил российский космодром
Казах ограбил российский космодром 1 Просмотров: 612
Появилась информация о состоянии Шумахера
Появилась информация о состоянии Шумахера Просмотров: 2358
Исследовали древнюю технологию сохранения воды
Исследовали древнюю технологию сохранения воды Просмотров: 855
Раскрыли тайну строительства пирамид
Раскрыли тайну строительства пирамид 2 Просмотров: 9432
Больше всего комментируют
23
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
9
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
8
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
7
Саакашвили обозвал ЦИК "тварями"
Голосов: 2072
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua