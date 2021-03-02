Трамп тайно вакцинировался во времена своего президентства

Какой именно вакциной сделали прививку не уточняется. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп с женой Меланией тайно вакцинировались от Covid-19, когда еще были главой и первой леди государства.

Новость о том, что Трампов привили еще в январе, опубликовало издание The New York Times в Twitter.

"Вчера Трамп впервые заявил, что "все" должны получить вакцину против коронавируса, разработанную во время его пребывания на посту. Советник сказал нам, что и Трамп и Мелания получили прививку еще в Белом доме", – говорится в сообщении.

Какой именно вакциной им сделали прививку, не уточняется. Но в то время одобрены для использования были препараты от Moderna и Pfizer.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окружение Трампа скрывало тяжелое течение коронавируса. Президента подключали к ИВЛ

Трамп долго не воспринимал пандемию всерьез, пока та не задела фондовый рынок. Впоследствии он обвинил ВОЗ в "сокрытии распространения коронавируса и в ошибках в реагировании на него". Трамп заявлял, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею надлежащим образом. Трампы переболели коронавирусной инфекцией в октябре 2020 года. Трамп выздоровел от Covid-19 за неделю, однако эксперты считают, что лекарства, которые он получил, могли сделать организм более уязвимым к инфекции. Лечение обошлось ему в более $100 тыс.