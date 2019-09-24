Трамп сделал громкое заявление относительно финансовой помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет блокировать финансовую помощь Украине. Фото: DW

Президент США Дональд Трамп будет тормозить финансовую помощь Украине, пока Европа не увеличит свой вклад.

Об этом он заявил на Генассамблее ООН, передает CNS News.

"Эти средства были выплачены", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, почему он приказал приостановить выплаты военной помощи Украине.

"Они были полностью выплачены, но моя претензия всегда заключалась в следующем - и я снова буду приостанавливать и приостанавливать до тех пор, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в Украину, потому что они этого не делают. Только Соединенные Штаты. Мы вкладываем большую часть денег ", добавил он.

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"И я спрашиваю, почему так? Я настаиваю на том, чтобы Европа также вкладывала деньги в Украину... Я хочу, чтобы Германия, и я хочу, чтобы Франция, и я хочу, чтобы Европейский Союз вкладывал деньги", - отметил Трамп.

Президент США Дональд Трамп приказал директору Административно-бюджетного управления Мику Малвейни остановить оборонительную помощь Украине перед тем, как позвонил Владимиру Зеленскому 25 июля. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на три неназванные высокопоставленные источники в администрации Трампа.