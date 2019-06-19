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среда, 19 июня 2019 11:04

Трамп считает себя жестким с Россией

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Трамп считает себя жестким с Россией
Трамп жалуется на своих противников, демократов. Фото: svoboda.org

Президент США Дональд Трамп считает себя самым жестким по отношению к России.

Об этом он заявил в городе Орландо (Флорида) на старте избирательной кампании, передает Fox News.

Также Трамп обвинил своих политических противников, демократов, в безопасности по отношению к Москве.

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"Демократы не заботятся о России. Их волнует только собственный политическое влияние. Хотят разрушить нашу страну", - добавил Трамп.

Лидер США Дональд Трамп официально начал кампанию перед выборами президента США, которые состоятся в 2020-м. Об этом он объявил во время митинга в Орландо.

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19
июня

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