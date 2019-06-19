Трамп объявил о походе на выборы президента США

Автор: twitter.com/realdonaldtrump Дональд Трамп победил на выборах в 2016 году

Лидер США Дональд Трамп официально начал кампанию перед выборами президента США, которые состоятся в 2020-м.

Об этом он объявил во время митинга в Орландо, штат Флорида, передает ВВС.

Трамп назвал государство своим "вторым домом" и призвал сторонников "держать эту команду на месте" еще 4 года.

"Никогда не забывайте - эти выборы касаются вас. Речь идет о вашей семье, вашем будущем, о судьбе вашей страны. Мы начинаем нашу кампанию с лучшим результатом, лучшей повесткой дня и единственным положительным видением будущего нашей страны", - заявил Трамп.

В своей речи американский лидер обвинил демократов в попытке "разорвать страну на части". Традиционно назвал своего главного конкурента на предстоящих выборах (по рейтингам соцопросов) Джо Байдена "заспанным Джо".



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Дональд Трамп возглавляет США с 22 января 2017-го. Тогда состоялась его инаугурация. Следующие выборы состоятся в ноябре 2020-го.