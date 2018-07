Трамп резко ответил на критику его "заигрываний" с Путиным

Президент США Дональд Трамп ответил на критику его поведения с президентом РФ Владимиром Путиным во время их последней встречи.

"Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добрым к президенту Путину. В прошлые времена это называли дипломатией. Если бы я был резким и жестким, меня критиковали за излишнюю жесткость", - написал Трамп в Twitter.

Президент США также вспомнил реакцию СМИ на его поведение во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Помните, как они говорили, что я вел себя очень жестко с головой Ким Чен Ыном? Лицемеры", - добавил Трамп.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites!