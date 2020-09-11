Трамп продлил режим чрезвычайного положения на год

Решение Трампа обязывает американские ведомства сообщать в офис директора национальной разведки о фактах вмешательства в избирательную инфраструктуру или попытки изменить общественное мнение с помощью пропаганды. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения до 12 сентября 2021 года. Такое решение было принято в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы главы государства, назначенные на 3 ноября.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

"Хотя не было никаких свидетельств того, что любое иностранное государство изменило результаты или подсчет голосов на любых выборах в Соединенных Штатах, иностранные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", - говорится в документе.

Указ позволяет проводить оценку внешних угроз и вводить санкции против лиц, участвовавших в попытках вмешательства. Решение Трампа обязывает американские ведомства сообщать в офис директора национальной разведки о фактах вмешательства в избирательную инфраструктуру или попытки изменить общественное мнение с помощью пропаганды или разглашения секретной политической информации.

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Американский IT-гигант Microsoft заявил, что выявил признаки вмешательства группы киберпреступников из России, Ирана и Китая в избирательный процесс в США накануне выборов президента 2020 года.

Атаки хакеров делались как против штаба и связанных с ними людей президента Дональда Трампа, так и против команды его соперника Джо Байдена, сообщает блог компании. Российские хакеры также неудачно атаковали консалтинговую фирму SKDKnickerbocker. Она занимается стратегией предвыборной кампании и коммуникациями кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.