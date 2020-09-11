Трамп пообещал вывести войска из Ирака и Афганистана

США будет выводить войска из Ирака и Афганистана - Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о планах по выводу значительного числа американских войск из Ирака и Афганистана.

При этом он не уточнил, будет ли выведен военный контингент США из Сирии, заявил он на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

"В Афганистане достигнут большой прогресс. Мы снизим число военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке - мы скоро снизим число до двух тысяч солдат", - сказал Трамп.

Военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны.

"Мы в значительной степени вышли из Сирии", - сказал Трамп.

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Напомним, американские войска и танки прибыли в Литву для 2-месячного размещения вблизи белорусской границы. Правительство заявило, что этот шаг не является угрозой для Беларуси, где продолжаются акции протеста из-за спорных выборов.