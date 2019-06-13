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четверг, 13 июня 2019 17:33

Трамп пообещал полякам безвиз

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Трамп пообещал полякам безвиз
Польский президент надеется, что безвиз между США и Польшей будет во время правления Трампа. Фото: Front news international

Президент США Дональд Трамп сказал, что визы для поляков вскоре могут отменить.

Это произошло на пресс-конференции в Белом доме. Американский лидер выразил надежду, что Польша скоро присоединится к Программе безвизового движения США. Об этом сообщает "Польське радіо".

Он отметил, что необходимо выполнить определенную работу для достижения цели. После этого понадобится время на принятие решения.

"Мы все ближе. Польша является одной из стран, которые мы хотим (видеть. - ред.) в этой программе. Решение мы будем принимать в течение 90 дней", - объяснил он.

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В то же время польский президент Анджей Дуда в этом вопросе настроен оптимистично.

"Я думаю, это первая американская администрация, которая отнеслась к проблеме серьезно и комплексно", - отметил он.

Дуда надеется, что дело об отмене виз будет урегулирована в правление Трампа, то есть до конца следующего года.

Украина и Мексика ведут переговоры об отмене виз между 2 странами.

27 мая состоялись украинско-мексиканские консультации в консульской сфере по этому поводу, сообщили в МИД.

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