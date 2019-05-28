МИД анонсировало безвиз с американской страной

Украина и Мексика собираются отменить безвиз. Фото: files.tpg.ua

Украина и Мексика ведут переговоры об отмене виз между 2 странами.

27 мая состоялись украинско-мексиканские консультации в консульской сфере по этому поводу, сообщили в МИД.

Украинскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Мексиканскую делегацию возглавила Ольга Беатрис Гарсия Гийен, генеральный директор Департамента консульской службы МИД Мексики, которую в ближайшее время должны назначить послом Мексики в Украине.

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Такие масштабные переговоры между Украиной и Мексикой впервые в истории провели по двусторонним отношениям в консульской сфере. Дипломаты проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, обсудили вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Украины на территории Мексики, обменялись положительным опытом и основными достижениями консульских служб Украины и Мексики.

Обе делегации обратили особое внимание на отмену визовых требований для граждан Украины и Мексики. Учитывая, что количество украинцев и мексиканцев, путешествующих между государствами, ежегодно растет, установление безвизового режима поездок даст существенный импульс развитию многовекторного двустороннего сотрудничества. Это касается туристической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и других сфер.

Делегации проработали последовательность действий, необходимых для заключения двустороннего соглашения об упрощении и отмене визовых требований для всех граждан Украины и Мексики.

11 мая 2017-го Совет ЕС принял решение об отмене виз для граждан Украины. С тех пор украинцы совершили более 33 млн поездок в страны Евросоюза и Шенгенской зоны.