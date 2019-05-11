Сколько украинцев воспользовались безвизом за 2 года

2 года назад для Украины отменили визы. Фото: "Радио Свобода"

11 мая 2017 Совет ЕС принял решение об отмене виз для граждан Украины.

С тех пор украинцы совершили более 33 млн поездок в страны Евросоюза и Шенгенской зоны, сообщает в Facebook представительство Украины при ЕС.

"В этот день, 11 мая 2017 года, Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок (90 на 180 суток) для граждан Украины при посещении 30 стран ЕС и Шенгенской зоны (за исключением Великобритании и Ирландии). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал", - говорится в сообщении.

"Именно со своих граждан Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза. Без развития человеческих контактов невозможно никакое другое развитие", - считают украинские дипломаты.

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Граждане Украины осуществили более 33 млн поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. Безвизом воспользовались более 2 млн украинских граждан.

"Это феноменальные цифры. Главное, что с каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми", - отметили дипломаты.

Украина получит безвиз с Эквадором и Македонией. Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о взаимной отмене визовых требований с этими странами, сообщает УНИАН.