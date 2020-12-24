Трамп помиловал двух скандальных советников

Манафорт был руководителем президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Фото: Global Look Press/Patrick Fallo

Президент США Дональд Трамп указом помиловал своих бывших советников Пола Манафорта и Роджера Стоуна.

Они были ключевыми фигурантами в "русском" расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, говорится в официальном заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп помиловал 26 человек и частично или полностью облегчил приговоры еще трем лицам", - отмечается в заявлении.

Среди фамилий людей, которые получили помилование и отмены выдвинутых ранее обвинений - бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, а также давний советник Трампа, политконсультант и лоббист Роджер Стоун.

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Пол Манафорт был осужден в марте 2019 на 90 месяцев в двух отдельных делах, связанных с налоговыми и банковскими аферами. Нарушения были выявлены во время "русского" расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера. Свою роль в процессе сыграла среди прочего так называемая "амбарная книга" Януковича, где указывалось, что Манафорт получил большие суммы, которые были скрыты от налогов. Роджер Стоун был приговорен окружным судом Вашингтона в феврале 2020 году до трех лет и четырех месяцев заключения за дачу ложных показаний в Конгрессе США, а также за попытку повлиять на свидетеля. Трамп заменил приговор Стоуну в июле 2020 года, спасая его от тюрьмы. Стоун считался напрямую причастным к передаче похищенного компромата на Хиллари Клинтон сайту Wikileaks, что существенно повлияло на результаты предыдущих выборов президента США.