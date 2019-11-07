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четверг, 07 ноября 2019 08:38

Трамп похвастался удачным звонком к Эрдогану: о чем говорили

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Трамп похвастался удачным звонком к Эрдогану: о чем говорили
Трамп расспросил Эрдогана о боевых действиях в Сирии. Фото: Esquire

Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Только что состоялась очень хорошая беседа с президентом Турции Эрдоганом", - написал американский лидер в своем Twitter.

Также уточнил, что Эрдоган сообщил ему о задержании многих боевиков Исламского государства, среди которых жена и сестра главы ИД Абу Бакра аль-Багдади.

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"Поговорили о их границе с Сирией, борьбу с терроризмом, прекращении враждебных отношений с курдами и о многом другом", - добавил Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что 13 ноября в Белом доме он лично встретится с Эрдоганом.

США отменяют санкции против Турции, которые ввели через военную операцию "Источник мира" в Сирии. Об этом в среду, 23 октября, сообщил президент США Дональд Трамп. В то же время Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов возобновить действие ограничительных мер в отношении Анкары, если будут недовольны ее шагами в Сирии.

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