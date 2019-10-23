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среда, 23 октября 2019 21:16

США отменяют санкции против Турции

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США отменяют санкции против Турции
Трамп заявил об отмене санкций против Турции. Фото: Chesk

США отменяют санкции против Турции, которые ввели через военную операцию "Источник мира" в Сирии.

Об этом в среду, 23 октября, сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

В то же время Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов возобновить действие ограничительных мер в отношении Анкары, если будут недовольны ее шагами в Сирии. По его словам, США существенно увеличат пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.

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Кроме того, США призывают другие страны помочь Турции в укреплении контроля над ее границей с Сирией.

Военное наступление Турции в Сирии, которое началось 9 октября, фактически приостановлено. Сирийские и российские силы будут развернуты на северо-востоке Сирии, чтобы вывести курдских боевиков и их оружие с границы с Турцией в соответствии с соглашением, достигнутыми во вторник между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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23
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