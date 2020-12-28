Трамп подписал бюджет США на 2021, в котором прописана помощь американцам на $ 2,3 трлн

Трамп подписал бюджет. Фото: Reuters

Дональд Трамп утвердил закон о государственном финансировании и помощь в период пандемии в размере $ 2,3 трлн - несмотря на свои же возражения и критику в сторону Конгресса.

Глава Белого дома поставил свою подпись под документом, сообщает CNN.

"Президент предотвратил возникновение правительственного шатдауна, который мог бы начаться во вторник", - говорится в сообщении.

Закон, в частности, позволяет по меньшей мере 12 миллионам американцев получать в течение 11 следующих месяцев выплаты в двух ключевых программах помощи по безработице в период пандемии. Кроме того, он позволяет единовременную выплату $ 600 для большинства граждан США и до середины марта повышает выплаты по безработице на $ 300.

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Напомним, в Конгрессе США в течение последних недель велись сложные переговоры по принятию законопроекту с масштабным финансированием, направленным на поддержку государственной экономики, бизнеса и граждан в период пандемии. Трамп сначала отказался утверждать этот документ.