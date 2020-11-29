Трамп обвинил Минюст и ФБР в фальсификации выборов

Выборы в США прошли 3 ноября, официально их результаты будут объявлены в декабре. Фото: flickr. com

Президент США Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований в причастности к фальсификациям президентских выборов в США.

Глава Белого дома заявил об этом телеканалу Fox News и выложил соответствующий фрагмент интервью в Twitter.

"Это массовое мошенничество. Чем занимались ФБР и Министерства юстиции? Не знаю, может быть, они причастны. Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать", - отметил Трамп.

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Выборы в США прошли 3 ноября, официально их результаты будут объявлены в декабре. Трамп заявил, что покинет Белый дом 20 января, если Коллегия выборщиков объявит Джо Байдена победителем президентских выборов. Он отметил, что пока не готов признать свое поражение.