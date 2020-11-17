Трамп не выведет войска из Афганистана несмотря на обещание

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Действующий президент США Дональд Трамп вряд ли сможет вывести американский контингент из Афганистана.

"Новое руководство Пентагона, назначенное Дональдом Трампом, до сих пор не заявило о полном выводе американских войск из Афганистана", - пишет Reuters со ссылкой на источники в минобороны США.

Таким образом, Трамп может согласиться только на частичное сокращение контингента в этой стране.

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Трамп на прошлой неделе сменил верхушку оборонного ведомства на лояльных чиновников. Причиной могло быть то, что в Пентагоне признавали невозможность свертывания миссии в Афганистане до Рождества, как того хотел президент США. Это самая длинная война, которую американские войска ведут за рубежом. Она стоила США жизней 3500 военных и более 750 млрд долларов.