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среда, 05 мая 2021 05:21

Трамп, который заблокирован во всех соцсетях, запустил свой сайт для общения с поклонниками

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Трамп, который заблокирован во всех соцсетях, запустил свой сайт для общения с поклонниками
Трамп запустил свой сайт. Фото: Reuters

Для общения с собственными сторонниками и последователями экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запустил собственный сайт.

Она называется From the Desk of Donald J. Trump, сообщает Fox News со ссылкой на источник.

Эта система позволяет Трампу общаться со своими последователями, но это односторонняя коммуникация, ведь Интернет-платформа позволяет Трампу размещать комментарии, изображения и видео, однако в ней отсутствует функция "ответить" для пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter теперь очень скучный: Трамп прокомментировал свое отсутствие в соцсети

Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января потом его лишили возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram.

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