Трамп испортил лужайку королевы

Елизавета II пожаловалась на Трампа. ФОТО: УНН

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, что вертолеты президента США Дональда Трампа испортили газон возле Букингемского дворца.

В первый день визита Трампа вертолет, в котором находились глава государства и его супруга Мелания, сел напротив дворца, а рядом с ним разместился вертолет сопровождающих лиц. После этого президент посетил резиденцию посла США в Великобритании и вернулся обратно на вертолете, который снова посадили на газон возле дворца, пишет УНН.

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"Подойдите и посмотрите на мою поляну. Она испорчена", - сказала Елизавета II.

Елизавета II, как и подобает монаршей особе, на публике ведет себя сдержанно и не позволяет себе каких-либо лишних проявлений эмоций. "Однако есть определенные ситуации, которые могут вывести ее Величество из себя", - рассказывает королевский эксперт автор книг о членах британской королевской семьи Адам Хелликер.