Трамп и его сторонники объявили бойкот Coca-Cola

45-й президент США Дональд Трамп и его сторонники объявили бойкот компании Coca-Cola.
Подробностями поделилось издание Newsweek.
Руководитель компании Джеймс Квинси осудил решение Республиканской партии об изменениях в избирательном законодательстве штата Джорджия.
Демократы раскритиковали законопроект об изменениях, а Джо Байден назвал это "вопиющим нападением на Конституцию".
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Также Трамп призвал бойкотировать главную лигу бейсбола MLB, авиаперевозчика Delta. Организации и компании открыто заявляли о своем недовольстве и разочаровании результатами голосования за изменения в избирательном законодательстве Джорджии.
Сторонники Трампа, которые поддержали бойкот, называют компанию Coca-Cola "Wokea-Cola". Игру слов с термином "woke" используют в иронически-негативном описании левой политики, либеральных движений, феминизма и ЛГБТ-активизма.
Вместо Coca-Cola сторонники Трампа пьют продукцию Pepsi.
45-й президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Пасхой, посвятив большую часть своей речи заявлению о "фальсификации" на президентских выборах 2020 года.
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