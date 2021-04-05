Трамп и его сторонники объявили бойкот Coca-Cola

Трамп больше не будет пить напитки компании Coca-Cola. Фото: blogs.20minutos.es

45-й президент США Дональд Трамп и его сторонники объявили бойкот компании Coca-Cola.

Подробностями поделилось издание Newsweek.

Руководитель компании Джеймс Квинси осудил решение Республиканской партии об изменениях в избирательном законодательстве штата Джорджия.

Демократы раскритиковали законопроект об изменениях, а Джо Байден назвал это "вопиющим нападением на Конституцию".

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Также Трамп призвал бойкотировать главную лигу бейсбола MLB, авиаперевозчика Delta. Организации и компании открыто заявляли о своем недовольстве и разочаровании результатами голосования за изменения в избирательном законодательстве Джорджии.

Сторонники Трампа, которые поддержали бойкот, называют компанию Coca-Cola "Wokea-Cola". Игру слов с термином "woke" используют в иронически-негативном описании левой политики, либеральных движений, феминизма и ЛГБТ-активизма.

Вместо Coca-Cola сторонники Трампа пьют продукцию Pepsi.

45-й президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Пасхой, посвятив большую часть своей речи заявлению о "фальсификации" на президентских выборах 2020 года.