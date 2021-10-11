Трамп хотел назначить дочь Иванку главой Всемирного банка

Бывший президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой / Getty Images

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин был вынужден вмешаться, когда бывший президент Дональд Трамп предложил назначить его дочь Иванку главой Всемирного банка.

Эти данные просочились от двух неназванных источников в бывшей команде Трампа, которых цитирует издания The Intercept. Об этом пишет Independent.

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Трамп хотел, чтобы дочь стала главой Всемирного банка, но Мнучин заблокировал ее назначения, говорится в отчете. Тем не менее все было невероятно близко к тому, чтобы это произошло.

Иванка Трамп, старший советник отца, была первой, о ком подумал Трамп, когда должность освободилась в январе 2019 года. Это случилось после того, как тогдашний глава банка Джим Ён Ким объявил о решении уйти в отставку.

В интервью The Atlantic в 2019-м Трамп сказал, что "думал об Иванке для работы во Всемирном банке, потому что она была бы там великолепна", и "она хорошо разбирается в цифрах".

Кандидат на высший пост Всемирного банка выбирается советом управляющих учреждения. Кандидатов назначает правительство США.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джессика Дитто заявила, что Иванка имела право возглавить Всемирный банк, потому что создала "Фонд Иванки" - инициативу для финансового учреждения.

"Последние два года она тесно сотрудничала с руководством Всемирного банка", - говорит Дитто.

Однако в то время Мнучин часто ставил себя между президентом и его "колоссально контрпродуктивными шагами", говорится в отчете.

В итоге Всемирный банк возглавил заместитель министра финансов США Девид Мальпасс.

В этом году Трамп не попал в список 400 самых богатых американцев впервые за 25 лет. Чтобы занять место в рейтинге, по версии Forbes, бывшему президенту не хватило $400 млн.