Трамп готовится к запуску собственной соцсети

Экс-глава Белого дома уже проводил встречи с несколькими командами разработчиков. Фото: flickr

Бывший президент США Дональд Трамп решил запустить собственную социальную сеть.

По словам советника Дональда Трампа Джейсона Миллера, бывший президент США запустит собственную соцсеть в ближайшие два-три месяца и планирует привлечь к ней десятки миллионов пользователей. Об этом сообщает Fox News.

"Я думаю, соцсеть станет популярной и полностью изменит правила игры. Все будут ждать и смотреть, что делает президент Трамп", - сказал Миллер.

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Он добавил, что экс-глава Белого дома уже проводил встречи с несколькими командами разработчиков.

Ранее Youtube, Twitter, Facebook заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за протестов в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-президента США.