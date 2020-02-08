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суббота, 08 февраля 2020 10:27

Toyota останавливает заводы в Китае из-за коронавируса

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Toyota останавливает заводы в Китае из-за коронавируса
Японская корпорация в Китае имеет 12 заводов по производству автомобилей и запчастей Фото: DP.ru

С 10 февраля японская автомобильная корпорация Toyota остановит заводы в Китае из-за вспышки коронавируса.

Решение компания приняла, изучив рекомендации местных и региональных правительств, поставки запчастей и логистику, пишет Главком.

Компания собирается восстановить нормальную работу с 17 февраля. В Toyota объявили, что подключатся к кампании по оказанию помощи тем, кто живет в районах, наиболее затронутых инфекция, чтобы облегчить работу местной власти. Туда отправят медицинские маски, костюмы биозащиты для персонала, дезинфицирующие средства; закупать их будут подразделения компании во всем мире.

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Японская корпорация в Китае имеет 12 заводов по производству автомобилей и запчастей. На 7 февраля в Китае подтверждено 31 211 случаев заражения коронавируса, еще более 220 - в других странах. Умерли 638 заразившихся.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.

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