ВОЗ собирает глобальный форум по поводу эпидемии коронавируса

ВОЗ встревожена по поводу коронавируса. Фото: Корреспондент

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановки вспышки коронавируса.

"11-12 февраля ВОЗ созывает глобальный научно-исследовательский и инновационный форум для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки вспышки коронавируса 2019-nCoV", - написал в Twitter глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Для борьбы с последующим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов.

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Как известно, коронавирус обнаружили в 24 странах мира.