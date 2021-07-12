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понедельник, 12 июля 2021 16:18

Торнадо сравнял с землей дома и вырвал деревья с корнями
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Китай пострадал от торнадо.
Фото: Eric Wang
Китай пострадал от торнадо.
Китай пострадал от торнадо.
Китай пострадал от торнадо.
Китай пострадал от торнадо.

Провинция Шаньдун на востоке Китая пострадала от разрушительных торнадо. Это был самый большой вихрь торнадо за более чем десятилетие.

Об этом сообщило издание The Watchers.

Всего зафиксировали как минимум 10 торнадо. Три из них оказались мощными.

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В центре города Шеньсиан пронесся смерч, который нанес катастрофический ущерб.

Торнадо ломал деревья, перекидывал машины, сравнял с землей несколько домов и ранил много людей, сообщил очевидец Эрик Вонг.

Другой смерч вырывал с корнем деревья в лесу. Позже переместился в центр города Гаотан.

В Турции во время шторма в Черном море возник торнадо. Пронесся в 300 м от пляжа на побережье курорта Чакраз в районе Амасра в Бартини и напугал людей.

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