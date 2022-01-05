Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция

Оппозиция не пойдет на переговоры с властями Казахстана – Аблязов. Фото: Reuters

Оппозиция Казахстана не пойдет на переговоры с властями страны. Их цель – полное свержение режима бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом заявил лидер оппозиционного движения Мухтар Аблязов в эфире телеканала "Украина 24" 5 января.

Он отметил, что этой целью объединены все граждане, которые выходят на акции протеста.

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"Он видит (Назарбаев. - Gazeta.ua), как при его жизни сносятся поставленные им памятники. Постараемся и при его жизни посадить его в тюрьму", - сказал Аблязов.

Информация о том, что Назарбаев покинул пост главы Совбеза является ложью, добавил оппозиционер.

Со 2 января в Казахстане проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Вскоре протест стал общенациональным. Кроме снижения цен на газ, активисты начали выдвигать и политические лозунги. Люди требуют, в частности, отставки президента Касим-Жомарта Токаева. Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам полномочия не сложил. По информации СМИ, в городе Атырау силовики убили протестующего выстрелом в голову. Минимум два человека получили серьезные травмы.