"Только пенсионеры и пьяницы" - АР побывала на родине Петрова-Мишкина

Александра Мишкина на родине до сих пор считают "хорошим мальчиком". Фото: Bellingcat

Подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра "Петрова"-Мишкина на родине в поселке Лoйга в Архангельской области считают героем. В школе даже висит его портрет.

Журналисты Аssociated Press побывали там 10 октября и пообщались с местными.

Поселок находится среди непроходимых болот и дремучих лесов. Улицы неасфальтированные, покрытые досками, почти пустынны. По ним изредка проходили местные, многие из которых были пьяны. Иногда проезжал полноприводный вездеход - только он может ездить по таким улицам, описывают журналисты.

"Остаются только те, кому некуда идти. Пьяницы и пенсионеры. Хороших людей не осталось", - говорит местный художник-любитель Юрий Порошин.

Местные вспоминают, что это был благодушный мальчик, хорошо учился в школе. Звание "Героя России" добился благодаря своей успешной работе военного врача, уверены. Вроде спас командира во время военной операции в Чечне.

Порошин рассказал, что в школе на доске почета до сих пор висит фото Саши, ведь он герой. Однако в учебное заведение журналистов не пустили. Через закрытые стеклянные двери сказали уходить.

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Жена Юрия Валентная вспоминает, что видела Мишкина в поезде 4 года назад. Он продолжал посещать деревню, где живет его 90-летняя бабушка.

"Он был хорошим мальчиком. Вежливым", - говорит женщина. Несколько людей также узнали своего односельчанина на фото, но говорить о нем отказались.

Глава поселка Светлана Лукина сказала, что не узнает Мишкина на фото.

"Людям заняться нечем. Все это слухи. Его семья давно здесь не живет", - заявила.

2 марта Мишкин под именем "Александр Петров" вместе со своим коллегой Анатолием Чепигой (последний использовал документы на имя "Руслан Боширов") прибыли в Британию. Через два дня совершили покушение на Скрипаля, нанеся нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери его дома. Контейнер из-под яда, замаскированный под флакон духов, выбросили в ящик для пожертвований. Им воспользовалась британка Дон Стерджесс. Вскоре умерла от отравления.