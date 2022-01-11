Токаев назначил нового премьера и заявил о выводе военных ОДКБ

Токаев намерен кардинально реформировать систему госбезопасности и силовых структур, которые не справились с протестами. Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 11 января о завершении основной миссии Организации договора о коллективной безопасности.

ОДКБ начнет выводить из страны так называемые миротворческие силы с 13 января, заявил он во вторник на заседании Мажилиса (парламента Gazeta.ua), сообщает Tengrinews.kz.

"Казахстан юридически обоснованно обратился за помощью, над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента. Процесс вывода займет чуть более 10 дней", - сказал он.

Президент Казахстана также назначил Алихана Смаилова новым премьер-министром страны. Кандидатуру на заседании парламента выдвинул сам Токаев. Депутаты поддержали предложение.

Токаев заявил, что намерен кардинально реформировать систему госбезопасности и силовых структур, которые не справились с протестами. Он также объявил о создании Социального фонда, пополнять который обяжут олигархов.

"Экономическая система неэффективна. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Такая ситуация сложилась из-за Елбасы - первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Пришло время отдать должное народу", – добавил Токаев.

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2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер страны Казахтелеком отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь. ПрезидентТокаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране. 5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства. В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности. В Минобороны РФ заявили, что для доставки так называемых миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан на "ограниченный период" перебрасывают более 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124.