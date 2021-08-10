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вторник, 10 августа 2021 08:12

Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановськая, которая попала в скандал со своими тренерами, выставила на аукцион медаль Европейских игр 2019 года.

Награду продает в поддержку свободных спортсменов Беларуси, пострадавших от действий режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, передает Белорусский фонд спортивной солидарности.

По состоянию на утро понедельника ставки на медаль на eBay достигли $5,2 тыс. Сейчас награда продана. Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.

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Тимановська сказала, что Европейские игры были для нее очень важны, потому что проводились на домашней арене.

Тимановська продала свою медаль
Фото: facebook.com/bssfbel
Тимановська продала свою медаль
Тимановська продала свою медаль
Тимановська продала свою медаль

Накануне между спортсменкой и тренерским штабом сборной Беларуси произошел конфликт. За критику тренеров Тимановскую сначала исключили из команды, а затем перед планируемым забегом на 200 м приказали собирать вещи и отвезли в аэропорт. Там спортсменка обратилась за помощью к полицейским. Женщина заявила, что боится возвращаться домой в Беларусь, поскольку там ей может грозить тюремное заключение. Польша и Чехия уже официально предложили белорусской легкоатлетке защиту и убежище.

Мужчина спортсменки Арсений Зданевич выехал в Украину. Он поддерживает поступок жены. Также после ситуации с легкоатлеткой в Беларусь отказались возвращаться еще несколько спортсменов.

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Дата
10
августа

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