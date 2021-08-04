Еще двое беларуских спортсменов не хотят возвращаться на родину

Яна Максимова выступает в многоборье. Фото: Global Look Press

Белорусская спортсменка Яна Максимова, которая выступает в многоборье, и ее муж легкоатлет Андрей Кравченко заявили, что не вернутся на родину после ситуации с Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио.

В Instagram Максимова написала, что вместе с семьей останется в Германии, где они сейчас находятся.

"Долго размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. Там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни. Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим", - написала спортсменка.

Она надеется на продолжение спортивной карьеры и на то, что у нее будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину

Ранее на этой неделе стало известно, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады, подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Впоследствии стало известно, что она вылетела в Вену.