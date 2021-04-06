Тихановской заблокировали счета в Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 675
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2134
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1197
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1647
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 576
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 639
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1224
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 675
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
10
5
5
4
Полсотни человек погибли в результате гигантского оползня и наводнения
Полсотни человек погибли в результате гигантского оползня и наводнения
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
18-летняя реперка за 6 ч. заработала $1 млн на интимных фото
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
В самой ужасной аварии за 40 лет погибло не менее 36 человек
Nike запретила продажу &quot;сатанинской обуви&quot; с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
Nike запретила продажу "сатанинской обуви" с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин.
Видео
Все видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Кусок ракеты Илона Маска упал на ферму
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1647
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 243
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1224
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1080
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 369
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 1008
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
вторник, 06 апреля 2021 08:01

Тихановской заблокировали счета в Беларуси

  Комментировать
Тихановской заблокировали счета в Беларуси
В Беларуси заблокировали банковские счета Светланы Тихановской. Фото: tsikhanouskaya.org

В Беларуси заблокировали банковские счета лидера оппозиции Светланы Тихановской в "Беларусбанке".

Объяснили, что счет заблокирован "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям". Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Крым - украинский" - Тихановская выразила поддержку Украине

Отмечается, что единственным доходом, который поступал на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет - 223 белорусских рубля в месяц (около 2,3 тыс. грн -Gazeta.ua).

КГБ Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко и еще 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Фигуранты объявлены в международный розыск. Спецслужба подготовила документы об экстрадиции Тихановской, Латушко из Литвы и Польши.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тихановской заблокировали счета в Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Начался геноцид в Руанде

Проповедник основал христианскую секту

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 33400
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 12727
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 11691
Большинство моделей, которые снимались голыми в Дубае, оказались украинками
Большинство моделей, которые снимались голыми в Дубае, оказались украинками Просмотров: 7281
Гороскоп на апрель: в жизни которых знаков придут деньги и слава
Гороскоп на апрель: в жизни которых знаков придут деньги и слава
 Просмотров: 4779
Мир
Тим Кук заговорил об окончании работы в Apple
Тим Кук заговорил об окончании работы в Apple Просмотров: 63
Начался геноцид в Руанде
Начался геноцид в Руанде
 Просмотров: 72
Обнаружили штамм Covid-19 с двойной мутацией
Обнаружили штамм Covid-19 с двойной мутацией Просмотров: 603
Проповедник основал христианскую секту
Проповедник основал христианскую секту
 Просмотров: 171
Лайфак от McDonald's. Как сохранить картофель фри теплым
Лайфак от McDonald's. Как сохранить картофель фри теплым Просмотров: 333
Больше всего комментируют
7
Зеленский резко летит в Катар
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
5
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
2
В "буковельском" округе на довыборах в парламент победил Вирастюк
1
Covid-19 в Украине: ситуация улучшается
Голосов: 503
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть