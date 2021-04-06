Тихановской заблокировали счета в Беларуси

В Беларуси заблокировали банковские счета Светланы Тихановской. Фото: tsikhanouskaya.org

В Беларуси заблокировали банковские счета лидера оппозиции Светланы Тихановской в "Беларусбанке".

Объяснили, что счет заблокирован "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям". Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

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Отмечается, что единственным доходом, который поступал на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет - 223 белорусских рубля в месяц (около 2,3 тыс. грн -Gazeta.ua).

КГБ Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко и еще 15 человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Фигуранты объявлены в международный розыск. Спецслужба подготовила документы об экстрадиции Тихановской, Латушко из Литвы и Польши.