Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

Тихановская считает, что Кремль не оказывает прямую поддержку режиму Лукашенко. Фото: Reuters

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Она сообщила "Радио Свобода", что оппоненты самопровозглашенного президента Александра Лукашенко пытаются быть в контакте с Россией.

"Мы хотели бы изложить свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы - соседи. И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться. И белорусы на это очень ждут. Не поддержки режима Лукашенко, а высказывания о белорусах, о нашем желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека", - сказала Тихановская.

На следующий день после голосования Путин поздравил Лукашенко с объявленной победой на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая власть отменит все договоры Лукашенко с Россией

"Поздравить, то поздравил. Но вы знаете, мне так кажется, в России тоже не ожидали, что протестное движение на этот раз сильно, и мы будем идти к победе, потому что в глазах белорусов Лукашенко не является легитимным. И эта борьба, это протестное движение против хамства, против неуважения, против бесчеловечности уже сейчас. Понимаете? Тогда никто не ожидал, что так будет. Это только белорусы сами знали, что в этот раз все будет иначе. И, как мы видим, тогда оказала поддержку Россия режиму Лукашенко. Но сейчас некий процесс выжидания, ожидания. Активной поддержки со стороны России нет", - считает Тихановская.

Ей пока не поступало сигналов из Кремля о возможной встрече с Путиным.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует посетить Украину в ближайшее время. Визит будет носить дружеский характер, заявила Тихановская в интервью "Радио Свобода".